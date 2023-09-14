ABD’den Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı 150’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı 150'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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ABD’den Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı 150’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı 150'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı 150'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırımlar ile ABD hükümetinin Rusya'nın yaptırımları delmesine yardım eden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek olan ve Rusya'nın enerji üretimi kapasitesini artırmasına ve ihracatını destekleyen kişi ve kuruluşları hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, "ABD ile müttefikleri ve ortakları, Rusya'nın kışkırtılmamış, haksız ve yasadışı savaşı karşısında Ukrayna'yı desteklemek konusunda birleşiyor. Ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olacağız" denildi.

Yaptırım listesinde Rus kuvvetleri tarafından Ukrayna'da kullanılan Kalibr seyir füzesi de dahil olmak üzere, Rus silah sistemlerini üreten ve onaran çok sayıda kuruluş ile Rus oligark da yer alıyor.

"ABD, Rusya'nın askeri tedarik zincirlerini hedef almaya devam ediyor"

ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlarla ABD, Rusya'nın askeri tedarik zincirlerini hedef almaya ve Putin'i Ukrayna'ya karşı barbarca savaşını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu ekipman, teknoloji ve hizmetlerden mahrum bırakmak için çalışmasına devam ediyor. Ayrıca işgalden ve Kremlin'e yakınlığından çıkar sağlayan kişi ve kuruluşların sorumlu tutulacağını da açıkça belirttik. Bugünkü eylemler, Putin'in oligarklarına ağır maliyetler yükleme konusundaki küresel gücümüzü gösteriyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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