ABD'den skandal iddia: ''Koronavirüs Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı''

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, "Koronavirüs salgını Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin hükümetine ait bir laboratuvardan sızdı. Kanıtlar giderek artıyor" açıklaması tüm dünya gündemine bomba gibi düştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün incelemelerde bulunmak için gittiği Çin'in Wuhan kenti ile ilgili kritik bir açıklama ABD'den geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, İngiliz mevkidaşları ve yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında koronavirüs salgınının arkasında Çin'in olduğunu söyledi.

ÇİN'DE BİR LABORATUVARDAN SIZDI

Pottinger, "Virüsün arkasında Çin hükümetinin Wuhan'daki laboratuvarının olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Kayıtlar salgının Çin'deki hayvan pazarından çıktığına dair iddiaların da gerçek olmadığını gösteriyor" dedi. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: ''Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı'' dedi.

İLK HASTA KAYIP

ABD'de 2020 yılının Ocak ayında koronavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunan ve Çin'i daha önce de suçlayan Pottinger'ın açıklamaları o zaman tartışma yaratmış ve Dünya Sağlık Örgütü salgının kaynağını keşfetmek için bölgeye gitmişti. Henüz yapılan incelemelere göre Çin'de koronavirüs bulaşan ilk hasta henüz bulunamadı.

İNSAN YAPIMI BİR VİRÜS OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Geçen yıl koronavirüs ile ilgili incelemelerde bulunan Çinli uzmanlar virüsün laboratuvar ortamında geliştirilen "insan yapımı bir virüs" olduğunu öne sürmüştü.