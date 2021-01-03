Harvard profesöründen şoke eden iddia! Uzaylılar dünyayı ziyaret ettiÜç büyüklerin kancayı taktığı Berat Özdemir'i, Lille'de istiyor!Sürpriz aşk bitti mi? Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'dan flaş kararSon şampiyon Başakşehir galibiyeti unuttu!Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerine koyacakları isim belli olduABD'den skandal iddia: ''Koronavirüs Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı''Hindistan'da akıl almaz olay! Trenin altında kalmaktan son anda kurtulduKoronavirüs can yakmaya devam ediyor! Dünya genelinde vaka sayısı 85 milyonu geçtiABD'de uçak kazası! Evin üzerine çakıldı: 3 ölüEfsane basketbolcu Paul Westphal yaşamını yitirdi!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. ABD'den skandal iddia: ''Koronavirüs Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı''

ABD'den skandal iddia: ''Koronavirüs Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı''

Çin'in Wuhan kentinde bir hayvan pazarından çıktığı bilinen koronavirüs ile ilgili ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger'in yaptığı açıklamalar ortalığı karıştırdı. Pottinger'in virüsün Çin hükümetine ait bir laboratuvardan sızdığını ifade etmesi gündemde bomba etkisi yarattı.

ABD'den skandal iddia: ''Koronavirüs Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı''

ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, "Koronavirüs salgını Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin hükümetine ait bir laboratuvardan sızdı. Kanıtlar giderek artıyor" açıklaması tüm dünya gündemine bomba gibi düştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün incelemelerde bulunmak için gittiği Çin'in Wuhan kenti ile ilgili kritik bir açıklama ABD'den geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Matthew Pottinger, İngiliz mevkidaşları ve yetkililerle yaptığı görüşme sonrasında koronavirüs salgınının arkasında Çin'in olduğunu söyledi.

ABD'den skandal iddia: ''Koronavirüs Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı''

ÇİN'DE BİR LABORATUVARDAN SIZDI

Pottinger, "Virüsün arkasında Çin hükümetinin Wuhan'daki laboratuvarının olduğuna dair kanıtlar giderek artıyor. Kayıtlar salgının Çin'deki hayvan pazarından çıktığına dair iddiaların da gerçek olmadığını gösteriyor" dedi. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: ''Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı'' dedi.

ABD'den skandal iddia: ''Koronavirüs Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı''

İLK HASTA KAYIP

ABD'de 2020 yılının Ocak ayında koronavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulunan ve Çin'i daha önce de suçlayan Pottinger'ın açıklamaları o zaman tartışma yaratmış ve Dünya Sağlık Örgütü salgının kaynağını keşfetmek için bölgeye gitmişti. Henüz yapılan incelemelere göre Çin'de koronavirüs bulaşan ilk hasta henüz bulunamadı.

ABD'den skandal iddia: ''Koronavirüs Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı''

İNSAN YAPIMI BİR VİRÜS OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Geçen yıl koronavirüs ile ilgili incelemelerde bulunan Çinli uzmanlar virüsün laboratuvar ortamında geliştirilen "insan yapımı bir virüs" olduğunu öne sürmüştü.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT