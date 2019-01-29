ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Suriye topraklarının yüzde 99,5'inin terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğini, bir iki hafta içinde toprakların tamamının DEAŞ'ın elinden alınacağını belirtildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Maksatlı, koordineli, disiplinli bir geri çekilme sürecindeyiz "diyen Shanahan, "DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99,5'i Suriyelilere iade edildi. Bir iki hafta içinde bu yüzde 100 olacak " diye konuştu.

Shanahan, DEAŞ'ın artık üye kazanmak için yeterli hareket özgürlüğüne sahip olmadığını ve finansal imkanlarının önemli ölçüde azaldığını söyledi. Shanahan, ayrıca terör riskinin ve kitlesel göçün önemli ölçüde azaltıldığını ifade etti.

Kaynak: İHA