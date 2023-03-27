ABD'den Suriye açıklaması: "Washington, Suriye'deki askeri varlığını azaltmayı düşünmüyor"

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de geçtiğimiz perşembe günü İran'a ait bir intihar insansız hava aracının (İHA) terör örgütü DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait tesise gerçekleştirdiği ve 1 ABD’li sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı saldırının ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor.

"ABD HER ZAMAN KARARLI DAVRANACAK"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD askerlerinin bölgede görevlerine devam edeceklerini söyleyerek, "Başkan Joe Biden, İran destekli saldırıların ardından ABD askerlerini Suriye'de tutmaya kararlı. Suriye'de binden az askerimiz var ve bunlar büyük ölçüde azalmış olsa da hala etkin olan DEAŞ'ın peşine düşüyor.Askerlerimizi ve tesislerimizi savunmak için her zaman harekete geçeceğiz. Bu hafta burada, ABD'nin halkımızı korumak için her zaman kararlı davranacağını gösterdik" ifadelerini kullandı.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu belirterek, "İran, terörle başa çıkmak ve Suriye'de istikrarlı bir güvenlik oluşturmak için çok uğraştı ve bu ülkenin istikrarını tehlikeye atan her türlü eyleme karşı çıkacaktır. Suriye'de DEAŞ ve terörle mücadele amacıyla bu ülkenin hükümetinin talebiyle kurulan üslere saldırmak için herhangi bir bahaneye derhal karşılık verilecektir" açıklamasını yapmıştı.