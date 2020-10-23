ABD'den terör saldırısı uyarısı! Vize başvuruları askıya alındı, elçilikler kapatıldı

ABD Ankara Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan uyarıda "Türkiye'deki ABD Misyonu, İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu ve potansiyel olarak Türkiye'deki diğer yerler dahil olmak üzere İstanbul'daki ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı. ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir.

Türkiye tesislerindeki ABD Misyonundaki tüm Amerikan Vatandaşı ve vize hizmetleri (ABD Büyükelçiliği-Ankara, ABD Başkonsolosluğu-İstanbul, ABD Konsolosluğu-Adana ve ABD Konsolosluğu-İzmir dahil) geçici olarak askıya alınacaktır. Randevuları planlanan bireyler, randevularının nasıl yeniden planlanacağına dair talimatlarla birlikte e-posta ile bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Öte yandan vatandaşlara şu uyarılar yapıldı:

-Dikkatli olun ve tetikte olun.

-Kalabalıktan kaçının.

-Düşük profilinizi koruyun.

-Çevrenizden haberdar olmak.

-Yabancıların uğrak yerlerinde tetikte olun.

-Güncellemeler için yerel medyayı izleyin.