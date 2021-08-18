ABD'den Türkiye için skandal açıklama: ''Terör örgütleri saldırı gerçekleştirebilir!!!

Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkartan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)'nin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'dan da bir uyarı geldi. Bakanlı yaptığı açıklamada Türkiye'nin yakın zamanda terör istilasında olacağını ve Türkiye'ye seyahat durumunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı Türkiye'ye seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkartmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da terör örgütlerinin Türkiye'de saldırı planladığı gerekçesi ile 'seyahat etmeyin uyarısı yaptı.

''HİÇ UYARI VERMEDEN SALDIRABİLİRLER''

Terör örgütlerinin Türkiye'de saldırılar planladığını ve bu saldırıların beklenmedik anda yaşanabileceğini ileri sürerek ABD vatandaşlarına uyarıda bulunan bakanlık, "Terör örgütleri Türkiye'de olası saldırılar planlamaya devam ediyor. Teröristler; turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, pazarları ve alışveriş merkezlerini, yerel yönetim tesislerini, otelleri, kulüpleri, restoranları, ibadet alanlarını, parkları, büyük spor ve kültürel etkinlikleri, eğitim kurumlarını, havaalanlarını, kamu alanlarını ve diğer yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler" ifadelerini kullandı.