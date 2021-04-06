Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralıİstanbul Beşiktaş'ta Cinnet geçiren genç kendini bıçakla yaraladıSudan’ın Batı Darfur bölgesi El Cuneyna kentinde çatışma çıktı: 40 ölü, 60 yaralıABD Türkiye savunma sanayi başkanı ve bürokratlarına yen yaptırım kararı aldıUlaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'Facebook' uyarısı!Binbaşı Samet Kuşçu kimdir? Nereli? | Samet Kuşçu kaç yaşında öldü?Son dakika | Bakan Soylu: Kendi amirallik sıfatlarını kullanarak gece yarısı yapılan bildiri "darbeyi işaret eden" bir bildiridirMuhammed Furkan Özbek kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Son dakika | Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek'ten göğsümüzü kabartan başarıManisa'da ölü bulunan 4 Gencin ailelerinden çıkan haberlere tepki
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. ABD Türkiye savunma sanayi başkanı ve bürokratlarına yen yaptırım kararı aldı

ABD Türkiye savunma sanayi başkanı ve bürokratlarına yen yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya ile savunma sanayi sistemleri üzerinden yakınlaşmasını sebep göstererek CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yeni yaptırım kararı aldığı belirtiliyor.

ABD Türkiye savunma sanayi başkanı ve bürokratlarına yen yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı,Türkiye'nin Rusya ile  savunma sanayi sistemleri üzerinden yakınlaşmasını sebep göstererek  CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında başta savunma sanayi başkanı İsmail demir ve dört bürokrata yeni yaptırım kararı aldığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki çarşamba günü resmi olarak açıklayacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, daha öncede yaptığı açıklamasında Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uygulamış

7.jpg

ABD'DEN TÜRK SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞINA YENİ YAPTIRIM KARARI

Başta Savunma Sanayii Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın daha önceki yaptırımlarla, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacağı, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacağını.duyurmuştu

O günkü Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ileSavunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit de yer almıştı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT