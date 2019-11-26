ABD'den Türkiye ve S-400'e ilişkin flaş açıklama

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin test edilmeye başlanmasına ilişkin açıklamada bulunan Pompeo, "Türkiye'nin S-400'lere ilişkin adımları endişe verici. Türkiye ile hala görüşmelere devam ediyoruz, konuya sonuna kadar açıklık getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara’nın bu adımı ile olarak Türkiye'ye yaptırım uygulama olasılığı konusunda yorum getirmedi.

Daha önce Türkiye’nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin radarlarını test etmeye başlayacağı, bu amaçla F-16 savaş uçaklarının ve diğer hava araçlarının havalandırılacağı bildirilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: MÜSTAKİL BİR SAVUNMA SİSTEMİ OLARAK KALACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu kapsamında düzenlenen bir oturumda gazeteci Tim Sebastian ve katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

İbrahim Kalın, bir soru üzerine, Rusya’dan S-400 alım kararının bir gecede alınmadığını anlatarak, "Teknik detaylar çalışılmaya devam ediyor. S-400’ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek. Kendi başına müstakil bir savunma sistemi olarak kalacak. Bu konudaki endişeler giderilebilir." dedi.