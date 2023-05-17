ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!

ABD'nin Türkiye'deki seçimleri çok önemsediği ve çok yakından takip ettiği bilinmemekte olup zaman zaman Türk seçmenin iradesini etkileme çabaları da bilinmektedir. Bu nedenle ABD'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili yapılan her açıklama dikkat çekici ve bir o kadarda manidar bulunuyor.

KENDİ SEÇİMİNİ YAPAMAYAN ABD TÜRKİYE SEÇİMLERİNE MERAK SARDI

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve ABD'nin Pasifik politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Daha önce ABD'li yetkililerin Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili demeçlerine katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Biden yönetimi Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın onla çalışma devam edecek" dedi.

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Sullivan ayrıca, ABD'nin Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istediğini belirtti.

"PASİFİK'TEKİ KONUMUMUZDAN SON DERECE MEMNUNUZ"

Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleriyle bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savunan ve Güney Kore ile Japonya'ya desteğini artıracağını duyuran Biden yönetimi, ABD'nin Pasifik'teki konumundan son derece memnun olduklarını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Başkan Joe Biden tüm Pasifik ada ülkeleri liderlerini bu yıl büyük bir zirve için toplayacak" dedi.

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Sullivan'ın açıklamasına göre G7 Zirvesi'nde Japonya ve Güney Kore liderleriyle özel olarak görüşecek olan Biden, tüm G7 liderlerine ABD'nin temerrüde düşmeyeceğine dair garanti verecek.

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