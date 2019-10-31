ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklaması "Devreye sokulması gündemde değil"

ABD hazine bakanı Steven Mnuchin,yaptırım listesinin başkan Trump'da olduğunu gerekli görülmesi halinde devreye sokulacağını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım önlemini hazırda tuttuğunu söyledi. Yaptırımların 'gerekli olması' halinde kullanılabileceğini söyleyen Mnuchin, ancak ABD yönetiminin önceki yaptırımların kaldırılmasını sağlayan Suriye'deki ateşkes sürecinden şimdiye kadar memnun olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'da düzenlenen ekonomi foromu sırasında Reuters haber ajansına bir röportaj veren Mnuchin, "Gerekli görülmesi halinde devreye sokulacak yaptırımlar hazır. Ancak Başkan Trump Suriye ateşkesinden memnun. Yeni bir yaptırıma gerek duymuyor" dedi.

TRUMP YAPTIRIMLARI GERİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınar Harekatı'nın ardından ABD Başkanı Trump önce Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım açıklamış, ardından operasyonların durdurulması için uzlaşının sağlanmasıyla yaptırımları kaldırmıştı.

Mnuchin, Reuters röportajında, "[ABD Başkan Yardımcısı] Mike Pence'in Ankara ziyaretinden sonuç alınamasaydı ilave mali yaptırımlar devreye girecekti" diye konuştu.

Mike Pence başkanlığındaki ABD heyeti 17 Ekim'de Anlara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve ardından da 120 saatlik ateşkes açıklaması gelmişti. Mnuchin, Suriye konusunda gelinen nokta için "Sanırım mevcut işleyişten memnunuz" yorumunu yaptı.

YAPTIRIM TASARISI TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN GEÇMİŞTİ

Beyaz Saray'da yaptırımlar konusunda yeni bir girişim olmasa da, ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım paketleri gündemde. Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısını 403' karşı 16 oyla kabul etti.

Kongre'nin diğer kanadı Senato'da da Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tarafından hazırlanmış bir yaptırım tasarısı bulunuyor. Ancak bu tasarının ne zaman gündeme alınabileceği konusunda bir açıklama yapılmış değil.

Senato'daki tasarıyı hazırlayanlardan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, geçen hafta Başkan Trump ile görüştüğünü ve diplomatik çabalara şans tanımak adına yaptırım tasarısını şimdilik gündeme almayı düşünmediklerini ifade etmişti.