ABD’den yeni karar: İşçilere aşı ve test zorunlu

Ülkenin Covid'le mücadelesine ilişkin atılacak yeni adımları Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, halen on milyonlarca Amerikalının Covid aşısı olmamasının şaşkınlığı yaşadığını belirtti. Ve aşı olmayanların sayısını azaltmak amacıyla hazırlanan altı maddelik planı sundu. Daha önce federal hükümete bağlı memurların bir kısmına uygulanan aşı zorunluluğu, alınan bu kararla tümünü kapsayacak hale geldi.

Yeni önlemlere göre, 100’den fazla çalışanı olan şirketlerde çalışanlara aşı ya da haftada bir negatif Covid testi zorunlu olacak. 80 milyon civarında özel sektör çalışanını etkileyecek bu karar ABD Çalışma Bakanlığı'na iletildi.

Biden bu tercihler ile ilgili yaptığı açıklamada önlemlerin kişisel özgürlük ve tercih olmadığını; kendimizi ve çevremizdekileri korumakla alakalı olduğunu söyledi.

‘DOĞRU OLANI YAPIN VE AŞI OLUN’

Biden bu salgını aşı olmayanların salgını olarak değerlendirirken, aşı olmayanlara "Daha neyi bekliyorsunuz? Sabırlıyız, ancak sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun" ifadelerini kullandı.

Toplu taşımada maske takmak istemeyen kişilere yönelik cezanın iki kat arttırılacağını söyleyen Biden, "Eğer maskeyi reddediyorsanız ceza ödemeye razı olun" uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin açıkladığı verilerde ABD nüfusunun yüzde 64'ü tam aşılı, yüzde 75'i ise Covid aşısının yalnızca ilk dozunu oldu. Şu ana dek 650 binin üzerinde ABD'li Covid-19 nedenli hayatını kaybetti.