ABD'den yeni Türkiye mesajı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı, 50 askerimizi çektik" dedi. Trump Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği DEAŞ'lı teröristlerin sorumluluğunu üstlenmeli" dedi.

Yüzlerce yıldır farklı gruplar arasındaki savaş devam ediyor. ABD, ortadoğuda hiçbir zaman olmamalıydı. 50 askerimizi çektik. Türkiye, Avrupa'nın geri almayı reddettiği IŞİD'li esirleri geri almak zorunda. Bu hepimiz için süren, aptalca sonsuz savaşlar sona eriyor."