Abde Damar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abde Damar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abde Damar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abde Damar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abde Damar 11 Şubat 2000 tarihinde Nador şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Abdelilah Damar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abde Damar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eugenio Botas Asesoria Deporti yapmaktadır. Abde Damar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abde Damar'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abde Damar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abde Damar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abde Damar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abde Damar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cornellà U19

18 Temmuz 2019 yılında Cornellà

31 Ocak 2020 yılında Atl. Madrid B

15 Ağustos 2021 yılında RCD Espanyol B

30 Haziran 2022 yılında Atl. Madrid B

10 Ağustos 2022 yılında RCD Espanyol B

Abde Damar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abde Damar şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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