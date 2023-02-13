Abde Rebbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abde Rebbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abde Rebbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abde Rebbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abde Rebbach 11 Ağu 1998 tarihinde Blida şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Cezayir,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı عبد الرحمن ريباخ / Abderrahman Rebbach şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abde Rebbach Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Abde Rebbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abde Rebbach'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abde Rebbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abde Rebbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abde Rebbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abde Rebbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aurrera

1 Temmuz 2018 yılında San Ignacio

19 Ağu 2020 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2022 yılında Alavés

Abde Rebbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abde Rebbach şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.