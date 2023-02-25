Abdeen Temitope Abdul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeen Temitope Abdul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdeen Temitope Abdul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdeen Temitope Abdul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdeen Temitope Abdul 30 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdeen Temitope Abdul Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ardian Osmani yapmaktadır. Abdeen Temitope Abdul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdeen Temitope Abdul'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdeen Temitope Abdul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdeen Temitope Abdul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdeen Temitope Abdul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdeen Temitope Abdul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2019 yılında Nybergsund

22 Eylül 2020 yılında Gzira Utd.

4 Ekim 2020 yılında Pembroke

30 Haziran 2021 yılında Gzira Utd.

12 Ağustos 2021 yılında Gudja United FC

7 Ocak 2022 yılında Pietà Hotspurs

24 Ağustos 2022 yılında KF Skënderbeu

Abdeen Temitope Abdul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdeen Temitope Abdul şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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