Abdeen Temitope Abdul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeen Temitope Abdul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdeen Temitope Abdul kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdeen Temitope Abdul ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdeen Temitope Abdul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeen Temitope Abdul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdeen Temitope Abdul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeen Temitope Abdul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdeen Temitope Abdul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdeen Temitope Abdul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdeen Temitope Abdul 30 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İrlanda,Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdeen Temitope Abdul Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ardian Osmani yapmaktadır. Abdeen Temitope Abdul, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdeen Temitope Abdul'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdeen Temitope Abdul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdeen Temitope Abdul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdeen Temitope Abdul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdeen Temitope Abdul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2019 yılında Nybergsund

22 Eylül 2020 yılında Gzira Utd.

4 Ekim 2020 yılında Pembroke

30 Haziran 2021 yılında Gzira Utd.

12 Ağustos 2021 yılında Gudja United FC

7 Ocak 2022 yılında Pietà Hotspurs

24 Ağustos 2022 yılında KF Skënderbeu

Abdeen Temitope Abdul kimdir

Abdeen Temitope Abdul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdeen Temitope Abdul şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdeen Temitope Abdul nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Mohamed Ait El Hadj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ait El Hadj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Ait El Hadj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ait El Hadj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
What is the meaning of cleaning the neighbor's house in the dream? What does it mean?
What is the meaning of cleaning the neighbor's house in the dream? What does it mean?
Krisi Kaso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisi Kaso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Krisi Kaso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krisi Kaso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akram Djahnit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Djahnit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akram Djahnit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akram Djahnit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi