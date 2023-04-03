Abdekhalek Chourouki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdekhalek Chourouki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdekhalek Chourouki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdekhalek Chourouki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdekhalek Chourouki {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdekhalek Chourouki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdekhalek Chourouki'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdekhalek Chourouki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdekhalek Chourouki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdekhalek Chourouki şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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