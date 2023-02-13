Abdel Abqar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Abqar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdel Abqar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdel Abqar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdel Abqar 10 Mart 1999 tarihinde Settat şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdelkabir Abqar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdel Abqar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdel Abqar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdel Abqar'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdel Abqar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdel Abqar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdel Abqar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdel Abqar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında A. Malagueño

22 Temmuz 2020 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2022 yılında Alavés

Abdel Abqar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdel Abqar şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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