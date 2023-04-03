Abdel Halim Sherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Halim Sherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdel Halim Sherif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdel Halim Sherif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdel Halim Sherif 3 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdel Halim Sherif Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wakrah SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Abdel Halim Sherif'nin Al-Wakrah SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdel Halim Sherif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdel Halim Sherif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdel Halim Sherif şuan Al-Wakrah SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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