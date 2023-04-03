Abdel Halim Sherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Halim Sherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdel Halim Sherif kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdel Halim Sherif ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.