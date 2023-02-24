Abdel Osmanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Osmanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdel Osmanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdel Osmanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdel Osmanovic 12 Ocak 2001 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Абдел Османовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdel Osmanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdel Osmanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdel Osmanovic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdel Osmanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdel Osmanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdel Osmanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdel Osmanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında B. Podgorica

24 Temmuz 2020 yılında OFK Titograd

21 Temmuz 2021 yılında OFK Petrovac

6 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj

Abdel Osmanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdel Osmanovic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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