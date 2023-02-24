Abdel Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Rosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdel Rosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdel Rosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdel Rosic 16 Temmuz 1992 tarihinde Turbe şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Abdel Rosić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdel Rosic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdel Rosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdel Rosic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdel Rosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdel Rosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdel Rosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdel Rosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2022 yılında Travnik

Abdel Rosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdel Rosic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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