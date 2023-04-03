Abdel Yessoufou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Yessoufou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdel Yessoufou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdel Yessoufou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.