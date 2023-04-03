Abdel Yessoufou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Yessoufou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdel Yessoufou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdel Yessoufou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdel Yessoufou 6 Eylül 2002 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Abdel-Dayane Yessoufou şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdel Yessoufou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IVECA yapmaktadır. Abdel Yessoufou, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdel Yessoufou'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Abdel Yessoufou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdel Yessoufou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Abdel Yessoufou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdel Yessoufou şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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