Abdel Zagre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdel Zagre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdel Zagre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdel Zagre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdel Zagre 9 Mart 2004 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Burkina Faso uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdel Rachid Noufou Zagré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdel Zagre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BCM yapmaktadır. Abdel Zagre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdel Zagre'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Abdel Zagre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Abdel Zagre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdel Zagre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdel Zagre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

Abdel Zagre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdel Zagre şuan FC Sion takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Abdel Zagre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso U20 takımında 26 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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