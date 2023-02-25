Abdelatif Ramdane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelatif Ramdane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelatif Ramdane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelatif Ramdane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelatif Ramdane 19 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelatif Ramdane Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelatif Ramdane'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelatif Ramdane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelatif Ramdane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelatif Ramdane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelatif Ramdane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2020 yılında JS Kabylie U21

1 Ekim 2021 yılında JS Kabylie

25 Ağustos 2022 yılında MC Alger

Abdelatif Ramdane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelatif Ramdane şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Abdelatif Ramdane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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