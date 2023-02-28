Abdelaziz El Balouti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz El Balouti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelaziz El Balouti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelaziz El Balouti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelaziz El Balouti 8 Ocak 1994 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelaziz Ateya Gabr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelaziz El Balouti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelaziz El Balouti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Abdelaziz El Balouti'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdelaziz El Balouti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelaziz El Balouti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelaziz El Balouti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelaziz El Balouti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Enppi SC U23

1 Ağustos 2017 yılında Enppi SC

Abdelaziz El Balouti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelaziz El Balouti şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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