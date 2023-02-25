Abdelaziz Litt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Litt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelaziz Litt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelaziz Litt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelaziz Litt 12 Ocak 1993 tarihinde Sidi Bel Abbes şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelaziz Litt Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelaziz Litt'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelaziz Litt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelaziz Litt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelaziz Litt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelaziz Litt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2019 yılında USM Bel Abbès

10 Nisan 2021 yılında ASO Chlef

24 Temmuz 2022 yılında MC Oran

25 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd

Abdelaziz Litt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelaziz Litt şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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