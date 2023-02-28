Abdelaziz Mousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelaziz Mousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelaziz Mousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelaziz Mousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelaziz Mousa 8 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبد العزيز موسى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelaziz Mousa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 30 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelaziz Mousa'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelaziz Mousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelaziz Mousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelaziz Mousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelaziz Mousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında El Dakhlia

1 Ağustos 2014 yılında Enppi SC

26 Ocak 2015 yılında El Masry

30 Haziran 2015 yılında Enppi SC

14 Ağustos 2015 yılında El Dakhlia

11 Temmuz 2017 yılında Entag El Harby

30 Ocak 2019 yılında El Mokawloon

30 Ocak 2021 yılında Aswan SC

26 Ocak 2022 yılında Eastern Company

31 Ağustos 2022 yılında Aswan SC

Abdelaziz Mousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelaziz Mousa şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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