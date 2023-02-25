Abdelbasset Dahou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelbasset Dahou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelbasset Dahou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelbasset Dahou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelbasset Dahou 30 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelbasset Dahou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelbasset Dahou'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelbasset Dahou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelbasset Dahou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelbasset Dahou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelbasset Dahou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelbasset Dahou şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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