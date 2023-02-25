Abdeldjalil Abdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Abdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdeldjalil Abdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdeldjalil Abdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdeldjalil Abdi 22 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdeldjalil Abdi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdeldjalil Abdi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdeldjalil Abdi'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdeldjalil Abdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdeldjalil Abdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdeldjalil Abdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdeldjalil Abdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında US Tébessa

1 Temmuz 2017 yılında MC Saida

25 Temmuz 2019 yılında USM El Harrach

5 Ekim 2020 yılında US Biskra

Abdeldjalil Abdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdeldjalil Abdi şuan US Biskra takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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