Abdeldjalil Bahoussi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Bahoussi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdeldjalil Bahoussi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdeldjalil Bahoussi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdeldjalil Bahoussi 5 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdeldjalil Bahoussi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdeldjalil Bahoussi'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Abdeldjalil Bahoussi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdeldjalil Bahoussi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında MC El Bayadh
Abdeldjalil Bahoussi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdeldjalil Bahoussi şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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