Abdeldjalil Hamlaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Hamlaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdeldjalil Hamlaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdeldjalil Hamlaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdeldjalil Hamlaoui {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdeldjalil Hamlaoui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına - tarihinde katılmıştır. Abdeldjalil Hamlaoui'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdeldjalil Hamlaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdeldjalil Hamlaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdeldjalil Hamlaoui şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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