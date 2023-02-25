Abdeldjalil Mancer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Mancer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdeldjalil Mancer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdeldjalil Mancer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdeldjalil Mancer 16 Mart 2002 tarihinde Bouira şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdeldjalil Mancer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdeldjalil Mancer'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdeldjalil Mancer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdeldjalil Mancer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paradou AC
Abdeldjalil Mancer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdeldjalil Mancer şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Abdeldjalil Mancer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Cezayir U20 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.