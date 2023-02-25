Abdeldjalil Tahri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Tahri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdeldjalil Tahri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdeldjalil Tahri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdeldjalil Tahri 15 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdeldjalil Tahri Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdeldjalil Tahri'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdeldjalil Tahri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdeldjalil Tahri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdeldjalil Tahri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdeldjalil Tahri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paradou AC

Abdeldjalil Tahri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdeldjalil Tahri şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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