Abdelfettah Hadraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelfettah Hadraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelfettah Hadraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelfettah Hadraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelfettah Hadraf 22 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelfettah Hadraf Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Braillard Management yapmaktadır. Abdelfettah Hadraf, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdelfettah Hadraf'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Abdelfettah Hadraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelfettah Hadraf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelfettah Hadraf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelfettah Hadraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Difaâ El Jadida

16 Ocak 2023 yılında FAR Rabat

Abdelfettah Hadraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelfettah Hadraf şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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