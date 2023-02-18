Abdelghafour Mehri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelghafour Mehri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelghafour Mehri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelghafour Mehri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelghafour Mehri 26 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelghafour Mehri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelghafour Mehri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Safi futbol takımında oynamaktadır. Olympique Safi takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelghafour Mehri'nin Olympique Safi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelghafour Mehri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelghafour Mehri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelghafour Mehri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelghafour Mehri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Aralık 2018 yılında Kawkab Marrak.

1 Ocak 2020 yılında SCC Mohammedia

22 Kasım 2020 yılında Beni Mellal

1 Ağu 2021 yılında SCC Mohammedia

9 Eylül 2021 yılında OC Safi

Abdelghafour Mehri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelghafour Mehri şuan Olympique Safi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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