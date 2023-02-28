Abdelghani Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelghani Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelghani Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelghani Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelghani Mohamed 2 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عبدالغني محمد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelghani Mohamed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Abdelghani Mohamed, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdelghani Mohamed'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdelghani Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelghani Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelghani Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelghani Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında El Ittihad

Abdelghani Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelghani Mohamed şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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