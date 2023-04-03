Abdelhadi Salah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhadi Salah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhadi Salah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhadi Salah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhadi Salah 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhadi Salah Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelhadi Salah'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhadi Salah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhadi Salah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhadi Salah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhadi Salah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhadi Salah şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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