Abdelhafid Benamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhafid Benamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhafid Benamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhafid Benamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhafid Benamara 1 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhafid Benamara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelhafid Benamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Abdelhafid Benamara'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhafid Benamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhafid Benamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhafid Benamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhafid Benamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MC Oran

1 Temmuz 2018 yılında USM El Harrach

1 Ocak 2019 yılında MC Oran

Abdelhafid Benamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhafid Benamara şuan MC Oran takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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