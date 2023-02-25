Abdelhafid Hoggas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhafid Hoggas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhafid Hoggas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhafid Hoggas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhafid Hoggas 1 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhafid Hoggas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhafid Hoggas'nin USM Khenchela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelhafid Hoggas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhafid Hoggas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhafid Hoggas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhafid Hoggas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında DRB Tadjenanet

1 Temmuz 2019 yılında USM Khenchela

20 Eylül 2021 yılında MO Constantine

31 Ocak 2022 yılında USM Khenchela

Abdelhafid Hoggas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhafid Hoggas şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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