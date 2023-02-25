Abdelhak Abdelhafid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhak Abdelhafid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhak Abdelhafid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhak Abdelhafid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhak Abdelhafid 14 Aralık 1991 tarihinde Béchar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhak Abdelhafid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhak Abdelhafid'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhak Abdelhafid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhak Abdelhafid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhak Abdelhafid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhak Abdelhafid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2015 yılında MC Saida

1 Temmuz 2016 yılında ARB Ghriss

1 Temmuz 2017 yılında Ain Ouessara

16 Aralık 2017 yılında O Médéa

20 Temmuz 2019 yılında NC Magra

20 Ocak 2020 yılında MC Oran

10 Eylül 2020 yılında MC Alger

17 Ağustos 2022 yılında CS Constantine

Abdelhak Abdelhafid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhak Abdelhafid şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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