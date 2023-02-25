Abdelhak Bechina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhak Bechina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhak Bechina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdelhak Bechina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdelhak Bechina 18 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdelhak Bechina Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelhak Bechina'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdelhak Bechina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdelhak Bechina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdelhak Bechina şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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