Abdelhak Belkacemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhak Belkacemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhak Belkacemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhak Belkacemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhak Belkacemi 27 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhak Belkacemi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelhak Belkacemi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhak Belkacemi'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhak Belkacemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhak Belkacemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhak Belkacemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhak Belkacemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OM Arzew

1 Temmuz 2018 yılında ES Mostaganem

1 Temmuz 2019 yılında O Médéa

10 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

18 Ağustos 2022 yılında US Biskra

18 Ağustos 2022 yılında US Biskra

Abdelhak Belkacemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhak Belkacemi şuan US Biskra takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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