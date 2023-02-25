Abdelhak Belmaaziz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhak Belmaaziz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhak Belmaaziz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhak Belmaaziz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhak Belmaaziz 12 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhak Belmaaziz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhak Belmaaziz'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhak Belmaaziz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhak Belmaaziz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhak Belmaaziz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhak Belmaaziz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Paradou AC

Abdelhak Belmaaziz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhak Belmaaziz şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Abdelhak Belmaaziz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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