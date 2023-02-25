Abdelhak Chekhab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhak Chekhab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhak Chekhab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdelhak Chekhab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdelhak Chekhab 28 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdelhak Chekhab Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Abdelhak Chekhab'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdelhak Chekhab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdelhak Chekhab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Temmuz 2017 yılında CA Batna
1 Temmuz 2018 yılında USM Khenchela
Abdelhak Chekhab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdelhak Chekhab şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.