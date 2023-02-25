Abdelhak Mouaici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhak Mouaici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhak Mouaici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhak Mouaici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhak Mouaici 28 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhak Mouaici Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelhak Mouaici'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelhak Mouaici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhak Mouaici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhak Mouaici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhak Mouaici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında USM El Harrach

1 Ekim 2020 yılında Chelghoum Laïd

Abdelhak Mouaici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhak Mouaici şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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