Abdelhak Sameur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhak Sameur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhak Sameur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhak Sameur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhak Sameur 12 Kasım 1990 tarihinde Khenchela şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhak Sameur Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelhak Sameur, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelhak Sameur'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhak Sameur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhak Sameur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhak Sameur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhak Sameur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında WA Tlemcen

3 Temmuz 2013 yılında CS Constantine

28 Temmuz 2017 yılında CR Belouizdad

14 Ocak 2018 yılında O Médéa

21 Temmuz 2019 yılında US Biskra

11 Ekim 2020 yılında USM Khenchela

Abdelhak Sameur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhak Sameur şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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