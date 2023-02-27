Abdelhakim Omrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhakim Omrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhakim Omrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhakim Omrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhakim Omrani 18 Şubat 1991 tarihinde Freyming-Merlebach şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhakim Omrani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Abdelhakim Omrani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 12 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelhakim Omrani'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhakim Omrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhakim Omrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhakim Omrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhakim Omrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında RC Lens B

31 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2012 yılında FC Le Mans B

1 Aralık 2012 yılında Le Mans FC

13 Kasım 2013 yılında Nîmes Olympique

30 Temmuz 2015 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2016 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2017 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2018 yılında RE Virton

10 Ocak 2019 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2020 yılında RFCU Luxembourg

Abdelhakim Omrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhakim Omrani şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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