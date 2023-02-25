Abdelhalim Ameur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhalim Ameur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhalim Ameur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdelhalim Ameur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdelhalim Ameur 30 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdelhalim Ameur Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelhalim Ameur'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdelhalim Ameur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdelhalim Ameur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdelhalim Ameur şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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