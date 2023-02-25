Abdelhamid Brahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid Brahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhamid Brahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhamid Brahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhamid Brahimi 27 Mayıs 1992 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhamid Brahimi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhamid Brahimi'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhamid Brahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhamid Brahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhamid Brahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhamid Brahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NA Hussein Dey

1 Ocak 2016 yılında IB Lakhdaria

1 Temmuz 2019 yılında MO Constantine

1 Eylül 2020 yılında RC Kouba

5 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Abdelhamid Brahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhamid Brahimi şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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