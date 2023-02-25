Abdelhamid Driss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhamid Driss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhamid Driss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhamid Driss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhamid Driss 12 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhamid Driss Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Abdelhamid Driss, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NC Magra futbol takımında oynamaktadır. NC Magra takımına - tarihinde katılmıştır. Abdelhamid Driss'nin NC Magra ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdelhamid Driss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhamid Driss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhamid Driss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhamid Driss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhamid Driss şuan NC Magra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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