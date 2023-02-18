Abdelhaq Ezzoumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelhaq Ezzoumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelhaq Ezzoumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelhaq Ezzoumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelhaq Ezzoumi 12 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelhaq Ezzoumi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelhaq Ezzoumi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Sportive de Soualem futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Sportive de Soualem takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelhaq Ezzoumi'nin Jeunesse Sportive de Soualem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdelhaq Ezzoumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelhaq Ezzoumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelhaq Ezzoumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelhaq Ezzoumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2017 yılında Kasba Tadla

13 Ağu 2022 yılında JS Soualem

Abdelhaq Ezzoumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelhaq Ezzoumi şuan Jeunesse Sportive de Soualem takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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